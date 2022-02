Motocicleta de mototaxista é recuperada em município vizinho

Destaque



Publicado em 9 de fev de 2022 e atualizado às 00:34

Um grupo de profissionais do transporte público em duas rodas, promoveram uma caçada ao autor do assalto assalto a mão armada ocorrido nesta quarta-feira (09) no município de Itamaraju.

Os mototaxistas após receberem informações sobre um assalto contra um dos profissionais do ponto localizado no centro próximo das agências bancárias da praça Nações Unidas, iniciaram uma procura contra o criminoso.

Durante perseguição o acusado acabou abandonando a motocicleta, próximo da área urbana de Teixeira de Freitas na rodovia BR-101.

A motocicleta abandonada e informações sobre o criminoso foram registradas na delegacia da polícia civil na sede da 8ª COORPIN.

Investigações devem apurar sobre o autor do assalto e possíveis receptadores de veículos roubados na região.