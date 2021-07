Motocicleta furtada em Itabela é recuperada pelo PETO no centro de Itamaraju

Destaque



Publicado em 30 de jul de 2021 e atualizado às 14:36

Policiais militares do PETO do município de Itamaraju recuperaram nesta sexta-feira (30), uma motocicleta furtada no distrito de Monte Pascoal,em Itabela.

De acordo com informações a motocicleta foi localizada durante rondas de rotina na Avenida ACM,no centro de Itamaraju.

Trata-se de uma motocicleta Honda POP, de cor branca, placa PJO-4121, licenciada em Itabela que conforme consta nos registros policiais foi furtada em 11 de Janeiro de 2018, quando sua proprietária havia estacionado em frente de uma igreja evangélica para participar de um ensaio musical e quando retornou ao local notou que sua moto havia sido furtada por indivíduos desconhecidos.

O veículo localizado foi encaminhado para o pátio da Delegacia da Policia Civil de Itamaraju, onde passará por vistoria e posteriormente será entregue ao seu proprietário.