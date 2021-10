Motociclista é preso pela PRF com arma de fogo e munições

Destaque



Publicado em 30 de out de 2021 e atualizado às 11:04

O homem de 32 anos seguia conduzindo um Honda/Nxr Bros, quando foi abordado pelos policiais.

Na tarde de ontem (28), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo. A abordagem foi realizada no KM 813 da BR 101, trecho do município baiano de Itamaraju.

Os PRFs fiscalizavam o trecho, quando iniciaram as verificações em uma motocicleta e no seu condutor, o qual demonstrou bastante nervosismo com a abordagem, elevando as suspeitas. Durante os procedimentos, foi encontrado com ele uma arma de fogo calibre .38 e mais 14 munições.

O motociclista alegou que adquiriu o revólver para se defender, uma vez que já fora vítima de tentativa de roubo do seu veículo. Diante dos fatos, ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária local para adoção das medidas cabíveis.

Por | PRF