Motociclista fica ferido durante acidente em avenida de Itamaraju

Publicado em 3 de ago de 2021 e atualizado às 16:05

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão de carroceria foi registrado na tarde desta terça-feira (03), em Itamaraju.

A colisão ocorreu na Avenida Getúlio Vargas, nas proximidades do Centro de Convicência dos Idosos,no Bairro de Fátima. Com o forte impacto da colisão, um motociclista de identidade não divulgada caiu na via e necessitou de cuidados médicos.

Pessoas que passavam pela local notificaram a central do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), que prontamente enviou uma unidade para prestar o resgate à vítima que após os primeiros atendimentos foi encaminhado ao Hospital Municipal para realização de exames detalhados.

Informações ainda dão conta que a Polícia Militar da 43ª CIPM também foi informada sobre o acidente e deve proceder com a ocorrência e retirada dos veículos da via.

A polícia deve ouvir os envolvidos nas próximas horas para investigar as causas do acidente.

As imagens foram enviadas por internautas do portal Itamaraju Notícias, através da ferramenta Whatsapp.