Motociclista fica ferido em colisão com veículo

Acidentes



Publicado em 27 de jun de 2021 e atualizado às 09:29

Profissionais do SAMU 192, foram mobilizados no período da manhã de sábado (26), para prestarem atendimentos a uma vítima de acidente automobilístico no centro Itamaraju.

O condutor de uma motocicleta Honda vermelha acabou colidindo na lateral de veículo de passeio no cruzamento das ruas Piauí e José Bonifácio, ao lado de uma unidade educacional.

Os primeiros atendimentos foram prestados a vítima, pela equipe do SAMU 192. Que posteriormente foi encaminhando para o hospital municipal.

No entanto, as pessoas que passavam pela local, também informaram as autoridades policiais sobre o acidente.

Os veículos foram removidos do local, que apresentou lentidão no trânsito durante o resgate.