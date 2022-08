Motociclista morre após bater em caminhão na EPNB, no Distrito Federal

Uma motociclista morreu, na manhã desta quarta-feira (3/8), após bater em um caminhão na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB).

Segundo informações preliminares da Polícia Militar do DF (PMDF), o motorista não percebeu que a motocicleta havia colidido no caminhão, sendo alcançado alguns quilômetros depois por uma viatura da PM. Após teste de etilômetro, não se constatou ingestão de bebida alcoólica.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foram acionadas e confirmaram o óbito no local.

