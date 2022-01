Motociclista morre em grave acidente na BR-101

Destaque



Publicado em 13 de jan de 2022 e atualizado às 13:10

Antes de construir, faça um orçamento e visite a CONSTRUTORA LIMA

Um grave acidente no final da manhã desta quinta-feira (13) de janeiro num trecho rodovia BR-101 no município de Itamaraju e matou um motociclista.

A vítima ainda sem identificação formal ocupava uma motocicleta e transitava na rodovia entre os municípios de Itamaraju e Itabela, quando envolveu numa colisão com um veículo de carga.

Com o forte impacto a vítima sofreu politraumatismo, após ser arremessado contra a via.

Pessoas que passavam pelo trecho notificaram as equipes de saúde, sendo mobilizado uma unidade do SAMU 192, que procedeu com atendimento, no entanto, a vítima não apresentava sinais vitais.

O posto da Polícia Rodovia Federal (PRF), também foi informado sobre o acidente.

A polícia civil autorizou o levantamento cadavérico e remoção do corpo para o IML de Itamaraju.

Sendo procedido com exames periciais e posteriormente com liberação aos familiares.