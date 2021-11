Motociclista sofre acidente ao bater em placa de sinalização

Destaque



Publicado em 13 de nov de 2021 e atualizado às 20:05

Por volta das 19:20hrs deste sábado (13), um motociclista do distrito de Guarani que estava pilotando sua motocicleta no sentido a BA-489, sofreu um acidente de trânsito na Avenida Perimentral, no Bairro Jaqueira, em Itamaraju.

De acordo com informações, o motociclista transitava pela via quando teria perdido o controle da direção e colidido contra uma placa grande de sinalização localizada nas proximidades de um Posto de Combustível.

Transeuntes contam que o motociclista que ainda não teve o nome divulgado pela polícia, após receber o impacto caiu via pública e apresentou ferimentos graves em um dos membros inferiores “uma fratura exposta”.

Uma Unidade do SAMU 192 foi acionada e socorristas tiveram no local fazendo o resgate da vítima, que posteriomente ao atendimento foi encaminhado ao Hospital Municipal de Itamaraju.

Uma guarnição esteve no local registrando o boletim de ocorrência e fazendo a retirada do veículo da via.

A polícia segue investigando as causas do acidente e solicita a população que redobre a atenção ao dirigir por esses trechos onde ocorrem acidentes com frequência, principalmente em dias chuvosos.