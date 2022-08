Motorista cochila e carro cai no rio Jaguaribe, em Salvador

Um carro caiu em um trecho do Rio Jaguaribe, na região da Avenida Pinto de Aguiar, em Salvador, na madrugada desta terça-feira (30). A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que o condutor não teve ferimentos.

O veículo foi fechado por outro carro, segundo o órgão, e acabou caindo no rio, embaixo da primeira ponte, no sentido Itapuã. Segundo a TV Bahia, o acidente aconteceu após o motorista cochilar ao volante, enquanto voltava ao trabalho.

O veículo foi removido do rio por um guincho, no meio da manhã. Um tio do motorista contou que ele trabalha em um restaurante e estava cansado. O condutor passa bem.

“Está tudo bem com ele, graças a Deus. A preocupação dele agora é tirar o veículo para arrumar, botar a cabeça no lugar, descansar um pouco, para retornar ao trabalho dele”, disse à TV.