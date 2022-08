Motorista de Land Rover atropela e mata jovem após se irritar estacionamento

Um jovem de 20 anos morreu após ser atropelado por uma Land Rover Velar, sem placa, na saída de um estacionamento em frente a uma casa noturna, em São Paulo, O crime aconteceu na madrugada deste sábado (13), no Itaim Bibi, Zona Sul.

A vítima foi identificada como Fernando Palominio Zambori. Segundo o registro no boletim de ocorrência, um amigo do jovem contou à polícia que estava na saída do estacionamento com Fernando, quando o motorista da Land Rover chegou no local e viu que seu carro estava sendo “fechado” por outro veículo. Imediatamente ele passou a ofender a dupla, dizendo “tira essa merda daí”.

O amigo disse que, apesar da abordagem agressiva, retirou o carro e colocou do outro lado da rua. Na sequência, Fernando desceu para conversar com o motorista, que passou por cima dele. Uma câmera de segurança registrou o momento do atropelamento. As imagens mostram que o homem fugiu do local em seguida.

A polícia e equipes de uma unidade de atendimento de urgência foram acionados. Ao chegar ao local, os médicos constataram que o jovem já estava morto. Já os policiais conversaram com um funcionário do estacionamento, que alegou não ter presenciado o crime, mas afirmou ter ouvido a discussão.

A polícia também procurou o responsável pela casa noturna, que já forneceu as imagens das câmeras de segurança, que mostram o suspeito. Ele foi identificado e a prisão temporária foi decretada pela Justiça. O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil.