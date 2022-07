Motorista de ônibus morre e outras pessoas ficam feridas num acidente em Itamaraju

Um ônibus acabou envolvendo num acidente no trecho da BR-101, durante a madrugada desta segunda-feira (18), matando o motorista e deixando outras pessoas feridas.

O acidente foi registrado na altura do KM 817, entre os municípios de Itamaraju e Teixeira de Freitas, envolvendo o veículo de placa MRI-9H01, licenciado em Cariacica (ES), que acabou perdendo o controle numa curva acentuada.

Os profissionais do SAMU 192, foram mobilizados por pessoas que transitavam pela rodovia, onde chovia durante o acidente.

Quatro pessoas foram socorridas e transferidas para o hospital municipal com ferimentos leves.

No entanto, o motorista Milo Ferreira Marcial Filho (67 anos), acabou morrendo no local do acidente.

As autoridades policiais também foram informadas sobre o acidente.

O posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), deslocou unidades para a localidade, sendo realizado o boletim de ocorrência referente ao trágico acidente.

A polícia civil autorizou o levantamento cadavérico e o corpo foi removido para o IML de Itamaraju.

As causas do acidente deverão ser investigadas e o corpo será liberado aos familiares.