Motorista de ônibus que atropelou criança no DF é demitido

O motorista de ônibus que atropelou um menino, de 9 anos, nessa quarta-feira (24/8), foi desligado da empresa Expresso São José. O rodoviário atingiu a criança que saía da escola em Arniqueira e fugiu sem prestar socorro.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o transporte coletivo atropelou o garoto. Heitor Alves Brum estava na calçada quando acabou atingido pelo ônibus e lançado a alguns metros de distância.

Procurada, a companhia lamentou o ocorrido e disse que vai dar “assistência necessária” aos familiares da criança. A 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) investiga o caso.

Restauração no dente Heitor precisou ser levado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) e, em seguida, transferido para o Hospital de Base, onde passou por avaliação médica. Incialmente, o garoto precisaria de uma cirurgia no nariz, mas o procedimento foi descartado na manhã desta quinta-feira (25/8).

“Acho que ele vai receber alta agora pela manhã. Não precisou fazer cirurgia no nariz, mas ainda vai precisar fazer uma restauração no dente que perdeu com a pancada”, comentou Lorena.

Revoltada, a família de Heitor pediu justiça. De acordo com Lorena Alves, mãe da criança, o motorista não poderia ficar impune após atropelar e abandonar o garoto machucado no chão.

“Situação desesperadora. Estava no trabalho, e fiquei sabendo só quando ele já estava no hospital. Graças a Deus, ele está bem, mas o susto foi muito grande e vai demorar a passar. A gente quer que o motorista pague pelo que fez, isso não pode continuar acontecendo”, ressaltou Lorena.

A mãe revelou ao Metrópoles que Heitor estava tendo aula de natação na escola e voltou sem o acompanhamento de um adulto para casa. De acordo com ela, é costume que o garoto retorne sozinho, já que mora ao lado da instituição.

