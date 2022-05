Motorista é raptado e morto a facadas durante a madrugada na Paraíba

Um motorista foi raptado e assassinado com golpes de faca durante a madrugada desta segunda-feira (30/5), em João Pessoa (PB). O crime teria ocorrido no bairro do Valentina de Figueiredo, na zona Sul da cidade.

A vítima foi identificada como Thomaz Magno Silva, de 33 anos.

