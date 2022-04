Motorista fica gravemente ferido em acidente na Pituba

Um motorista, que não teve sua identidade divulgada, se envolveu em um acidente de trânsito e ficou gravemente ferido na madrugada desta sexta-feira, 1, no bairro da Pituba, em Salvador.

Segundo informações, o caso aconteceu na rua Miguel Navarro y Cañizares, por volta das 2h30. O condutor, que estava sozinho e ficou preso às ferragens do veículo, teria perdido o controle da direção, batido em uma árvore e, com o impacto, chegou a ser arremessado em uma vala.

Gravemente ferido, ele foi socorrido pelo Salvar e encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há detalhes sobre seu estado de saúde.