Motorista morre em acidente com caminhão

Publicado em 10 de fev de 2022 e atualizado às 11:11

Um acidente envolvendo um caminhão terminou com o condutor morto, nesta quinta-feira (10) numa estrada vicinal ao município de Prado.

O veículo transportava uma carga de lajota para a construção civil no momento do acidente. O local foi uma ladeira acentuada na estrada que liga os distritos de Guarani e Corumbau, área do município de Prado.

O caminhão acabou perdendo tração e despencou ladeira a baixo, vindo a tombar.

O condutor identificado como Cosmo Calixto Soares (46 anos), acabou sofrendo ferimentos graves e morreu vítima do acidente.

Um levantamento foi autorizado e o corpo removido para o IML de Itamaraju.

Um boletim de ocorrência foi promovido e as causas do acidente serão apurados.