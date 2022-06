Motorista morre em grave acidente na BR-101 entre Itamaraju e Teixeira

Um grave acidente de trânsito envolvendo dois veículos de cargas que transportavam leite de caixinha e bloco de rochas ornamentais “granito e mármore”, terminou com um dos motoristas morto.

O registro do acidente foi neste sábado (04), no trecho da BR-101, entre os municípios de Itamaraju e Teixeira de Freitas. Uma equipe do SAMU 192, esteve no local prestando atendimento aos feridos.

O motorista Geovani Pereira da Silva Andrade (44 anos) que conduzia o caminhão que durante a colisão com uma carreta que seguia sentido contrário acabou perdendo o controle e tombou em um trecho da rodovia veio a óbito no local. O corpo chegou a ficar preso às ferragens e foi retirado com o auxílio do Corpo de Bombeiros de Teixeira de Freitas.

O posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal), foi informado e uma unidade encaminhada para a localidade, sendo realizado o boletim e remoção dos veículos da via. As cargas dos veículos ficaram espalhadas sobre a via que ficou bloqueada por alguns minutos.

Um levantamento cadavérico foi autorizado pela Polícia civil. O corpo foi removido pelo servidor público Anderson Barbosa e transferido para o IML do município de Itamaraju.

As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades.