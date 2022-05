Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o motorista que arrastou um motociclista na madrugada deste sábado (21/5), na DF-480, estava embriagado. A vítima morreu após ser arrastada e depois atropelada, por outro veículo.

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) chegou a atender a ocorrência, mas o motociclista, Renan Pires de Araújo, morreu no local.

Mais sobre o assunto Distrito Federal Motociclista morre após ser atropelado e arrastado no DF



Distrito Federal Celular ao volante: 369 motoristas são autuados por dia no DF; fotos



Na Mira Preso embriagado, empresário urina e chama venezuelano de Che Guevara



Na Mira PM embriagado sai de bar, bate em três veículos e acaba preso no DF



De acordo com a PMDF, o homem que provocou o acidente não parou para ajudar e ainda tentou fugir. No entanto, ele foi preso e levado à 20ª Delegacia de Polícia (Gama).

Ainda conforme a corporação, o teste do bafômetro acusou 0,44 miligramas de álcool por litro de ar expelido, o que configura crime. O suspeito foi autuado por homicídio culposo e embriaguez ao volante.

Quer ficar ligado em tudo o que rola no quadradinho? Siga o perfil do Metrópoles DF no Instagram.

Receba notícias do Metrópoles no seu Telegram e fique por dentro de tudo! Basta acessar o canal: https://t.me/metropolesurgente.

O post Motorista que arrastou motociclista no DF estava embriagado, diz PM apareceu primeiro em Metrópoles.