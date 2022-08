Motorista que atropelou ator de Pantanal e matou amigo dele acelerou ao invés de frear

A motorista que atropelou o ator mirim Gustavo Corasini e acabou matando o amigo dele, o adolescente Eduardo Delfino, foi indiciada pela Polícia Civil por homicídio e lesão corporal culposos. Gustavo fez parte do elenco da novela “Pantanal”, da TV Globo.

A mulher tem 53 anos e responderá aos crimes em liberdade.

Leia mais: Ator de Pantanal é atropelado em SP e passa por cirurgia; amigo dele morreu

O acidente aconteceu na cidade de São Paulo após a motorista retirar o carro da via para que a ambulância socorresse um idoso que estava passando mal.

Segundo o G1, a mulher relatou aos policiais que se atrapalhou com os pedais do carro, e, ao invés de frear o veículo, acelerou e atingiu os garotos, que eram amigos e moravam no mesmo condomínio perto do acidente.

Eduardo não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

“Policiais militares atenderam a ocorrência e, no endereço indicado, verificaram que a autora estava conduzindo um I/Hyundai Veloster, na cor prata, quando acabou se atrapalhando com os pedais. Ao invés de frear, ela avançou contra a vítima fatal e um outro adolescente, de 12 anos. Ambos os adolescentes foram socorridos ao Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista, onde um deles morreu”, informa trecho da nota divulgada nesta quinta-feira (25) pela Secretaria da Segurança Pública, por meio de sua assessoria de imprensa.