Motorista que dirigia carro da Prefeitura de Salvador morre em acidente

Um motorista que conduzia um carro da Secretaria de Política para Mulheres, Infância e Juventude, da Prefeitura Municipal de Salvador, morreu em um acidente neste sábado (24), na Avenida Santos Dumont, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador.

Segundo familiares relataram à TV Bahia, Bruno Rafael da Silva Gomes trabalhava no Conselho Tutelar de Salvador e retornava para casa após um plantão. O acidente aconteceu por volta das 3h da madrugada. O motorista perdeu o controle do carro, bateu em um poste e capotou.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram enviadas até o local do acidente para realizar o resgate, mas o servidor terceirizado morreu no local.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi enviada para realizar a perícia e a remoção do corpo.

As faixas da Avenida Santos Dumont, no sentido Salvador, foram interditadas por causa do trabalho da perícia.