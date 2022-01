Motortech Competições anuncia renovação com Arthur Leist para 2022

Automobilismo



Gaúcho de 20 anos disputará a temporada deste ano junto da equipe, que conquistou o título entre as escuderias na última temporada.

Arthur Leist e a Motortech Competições estarão juntos por mais um ano. A decisão foi oficializada por ambos nesta segunda-feira (17). Aos 20 anos, o gaúcho se prepara para disputar a Stock Series, nova nomenclatura para 2022 da Stock Light, principal categoria de acesso à Stock Car.

Por mais um ano ele defenderá as cores da Motortech. Juntos, piloto e equipe disputaram o título até o final da última temporada, quando Leist conquistou a quarta colocação na classificação final do campeonato e o time venceu a competição entre as equipes.

“Estou muito feliz de seguir por mais um ano na Motortech. Foi uma equipe que me abraçou e me permitiu ter carros competitivos ao longo de toda a temporada. Era o caminho natural permanecer para buscarmos o título de 2022”, projetou Leist. “Vamos ter carros diferentes neste ano e nada melhor do que uma equipe de tanta tradição e experiência para nos fazer largar na frente nessa corrida pelas vitórias e pelo título. Estou muito confiante de que teremos um grande ano e vamos buscar, além do título de equipes, também o de pilotos para nossa escuderia”, completou o gaúcho natural de Novo Hamburgo/RS.

O chefe de equipe da Motortech Competições, Adílson Morari, destacou a importância da manutenção de Leist no time, nesta temporada repleta de novidades para a Stock Series. “A categoria vai ganhar muito em importância nesse ano, com alterações nos carros e a obrigatoriedade de competir nela para chegar até a Stock Car. O Arthur dispensa apresentações. É rápido, constante, muito consciente e um excelente piloto. Não tínhamos escolha melhor para o próximo ano e estamos muito satisfeitos de mantê-lo em nossa estrutura”, ponderou.

A temporada da Stock Series em 2022 terá oito etapas, sempre em conjunto com a Stock Car. A prova de abertura acontece no dia 20 de março, no Autódromo de Goiânia (GO).

