Motos são furtadas em empresa de distribuição de bebidas em Itamaraju

Publicado em 3 de set de 2021 e atualizado às 18:55

O proprietário de uma empresa de distribuição de bebidas localizado no centro de Itamaraju, procurou as autoridades policiais durante a tarde desta sexta-feira (03) de setembro, para informar sobre um furto.

Dois criminosos aproveitaram o momento que duas motocicletas da empresa, estavam paradas nas proximidades do local e rapidamente subtraíram os veículos de entrega.

As motocicletas modelo Honda CG 125 com as placas PKD-2751 e PLJ-3165, ambas de cor vermelha e licenciadas em Itamaraju.

A Polícia Militar (PM) realizou rondas e promoveram bloqueios nos principais acessos da cidade.

O proprietário registrou um boletim de ocorrência da delegacia da Polícia Civil. Imagens do sistema de monitoramento da empresa registraram o momento do furto.

A Polícia ainda solicita a população, caso souber de qualquer informação sobre o paradeiro das motos, denuncie através das centrais Policia Militar (190) e Policia Civil (197).