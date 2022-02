Mototaxista é assassinado em estabelecimento comercial de Teixeira

Destaque



Publicado em 4 de fev de 2022 e atualizado às 19:02

Se está em busca de produção e instalação de pias, balcões, pisos, escadas, soleiras, peitoris, banheiras e muitos mais, passe na VITÓRIA MÁRMORE E GRANITO

Itarlan Silva de Souza, conhecido popularmente como “Darlan”, foi assassinado durante o período da tarde desta sexta-feira (04), na cidade de Teixeira de Freitas.

A vítima estava no interior de um estabelecimento comercial localizado no bairro Estância Biquíni. Quando o autor do crime, adentrou o local e efetuou uma serie de disparos contra o mototaxista.

Contudo, após efetuar a crime o assassino fugiu tomando rumo ignorado.

As autoridades polícias foram mobilizadas pelos moradores, que relataram sobre a quantidade de tiros. O mototaxista morreu no local, antes mesmo de receber qualquer atendimento médico.

O local do crime foi isolado e a polícia civil autorizou o levantamento cadavérico.

O corpo foi transferido para o IML de Teixeira de Freitas, mas deverá passar por exames periciais antes da liberação aos familiares.

Um inquérito irá apurar a autoria e motivação do assassinato.