MP denuncia guarda municipal que agrediu sete pessoas em Itapetinga

O Ministério Público estadual denunciou, nesta terça-feira (30), o guarda municipal de Itapetinga Marcos dos Santos Silva por ter agredido sete pessoas no último dia 14 de julho na cidade. Segundo a denúncia, o profissional praticou violência, no exercício do cargo, e efetuou disparo de arma de fogo em via pública. O MP pede pela suspensão do exercício do cargo público, da posse e do porte de arma de fogo e pela determinação de proibição de contato com as vítimas e testemunhas

Ele teria constrangido as sete pessoas, através do emprego de violência e grave ameaça com arma de fogo, e teria se utilizado do cargo ao inserir declaração falsa em documento público. O MP não especificou de qual documento se trata.

O guarda municipal Marcos Silva foi denunciado pelo MP pelos crimes de lesão corporal, constrangimento ilegal, disparo de arma de fogo, ameaça, violência arbitrária e pela contravenção penal de vias de fato, além do crime de falsidade ideológica, por haver inserido declaração falsa no Relatório de Ocorrência da Guarda Municipal.

Também foi denunciado pelo crime de lesão corporal Rodrigo Teixeira Santos. Em relação a ele, o MP requer que a Justiça determine a proibição de contato com as vítimas e testemunhas e de aproximação destas também até o limite de 300 metros.

Consta na denúncia que o denunciado Marcos agia em retaliação a uma desavença que seu filho havia tido com a vítima Luiz Augusto, por conta de fato ocorrido em uma escola da cidade. Na ocasião, ele ordenou que todos se deitassem no chão e depois efetuou um disparo de arma de fogo em via pública.

Ainda conforme a denúncia, logo após, ele determinou que as sete pessoas ficassem em fila e retirou a vítima Luiz Augusto do grupo, colocando-a sentada em um banco, desferindo socos e chutes, atingindo-o na região do tórax e nas costas. O denunciado teria se valido do aparato público, já que teria mobilizado outros integrantes da Guarda Civil Municipal e utilizado o veículo da instituição para conduzir indevidamente as vítimas à delegacia de polícia.

“A gravidade concreta das condutas praticadas pelo denunciado Marcos demonstra a periculosidade deste, uma vez que, no exercício do cargo de guarda municipal e com o emprego de arma de fogo, agrediu sete pessoas, constrangeu-as, ameaçou-as e deflagrou um tiro”, destacaram os promotores de Justiça.