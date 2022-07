MP-RJ faz operação contra extorsão feita por policiais civis do estado

Policiais Civis, acusados da prática de extorsão na Baixada Fluminense, são alvos de uma operação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (07). Estão sendo cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra três agentes acusados de associação criminosa armada e concussão, que é o ato de um servidor público exigir vantagem indevida para si ou para outrem, direta ou indiretamente. Os mandados foram expedidos pela 1ªVara Criminal de São João de Meriti.

As investigações tiveram início após delação premiada, realizada por um investigado em apuração anterior. O grupo criminoso atuou pelo menos até junho de 2017, nos limites do Estado do Rio de Janeiro, e em especial no município de São João de Meriti. O MP aponta que a associação criminosa alvo da operação desta quinta-feira utilizava armas de fogo.

Foi apurado que os três denunciados integravam equipe de policiais e informantes que, diante da notícia da prática de algum crime, realizava operações e abordagens. Porém, após a prática da extorsão e o recebimento de valores, os policiais não registravam a ocorrência ou a apresentavam apenas parcialmente, para permitir o arbitramento de fiança.

A investigação que embasou o oferecimento da denúncia foi conduzida pelo MPRJ e pela extinta Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado.

