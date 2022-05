MPF dá 48 horas de prazo para resposta da PRF sobre morte de homem em viatura

O Ministério Público Federal (MPF) abriu procedimento para acompanhar as investigações sobre os fatos que levaram à morte de Genivaldo de Jesus Santos, 38 anos, no município de Umbaúba, no interior da capital de Sergipe, Aracaju. O homem foi morto na quarta-feira (25) durante abordagem de policiais rodoviários federais.

O MPF requisitou informações à Delegacia de Polícia Civil de Umbaúba. Solicitou à Polícia Federal que instaure inquérito ou informe o número do inquérito que tenha sido instaurado para apurar os fatos. E também solicitou à Polícia Rodoviária Federal informações sobre processo administrativo instaurado para fins de apuração da abordagem policial. Os órgãos precisam enviar a resposta ao MPF dentro das próximas 48 horas.

Genivaldo foi imobilizado e colocado dentro do porta-malas da viatura da Polícia Rodoviária Federal, onde morreu. Um laudo do Instituto Médico Legal, divulgado nesta quinta-feira (26) mostra que a causa da morte foi devido à asfixia mecânica e insuficiência respiratória aguda.

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal envolvidos na abordagem que culminou na morte de Genivaldo admitiram o uso do spray de pimenta e gás lacrimogêneo, segundo boletim divulgado pela PRF nesta quinta. Os agentes afirmaram, entretanto, que Genivaldo faleceu “possivelmente devido a um mal súbito”.

Morte

No início da ação, os policias verificam a documentação de Genivaldo e em seguida prosseguem com a revista. A vítima, que aparece vestida com uma camisa vermelha e bermuda jeans, levanta as mãos e as coloca na cabeça, permitindo a abordagem. Neste momento, no entanto, começa a ouvir xingamentos por parte dos agentes. Incomodado com as palavras, Genivaldo tenta se desvencilhar do policial.

Em outro trecho, a vítima já aparece no chão, com dois policiais em cima dele. Um tenta imobilizá-lo colocando a perna em seu pescoço. Outro agente se aproxima armado. Ainda no chão, Genivaldo é amarrado nas pernas e nas mãos e levado para o camburão da viatura. As pernas de Genivaldo ficam do lado de fora, enquanto um dos policiais pressiona a porta do local. Neste mesmo momento, é possível verificar uma fumaça saindo de dentro do veículo. A vítima começa, então, a gritar.

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informou que um homem de 38 anos resistiu ativamente a abordagem de uma equipe PRF e que, “em razão da sua agressividade”, foram usadas técnicas de imobilização. “ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. No entanto, durante o deslocamento, passou mal, foi socorrido e levado para o Hospital José Nailson Moura, onde posteriormente foi atendido e constatado o óbito”.