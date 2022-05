MPF dá 48h à PRF para esclarecer morte de homem em porta-malas de viatura

O Ministério Público Federal (MPF) deu prazo de 48h à Polícia Rodoviária Federal (PRF) para que esclarecimentos sejam feitos sobre os procedimentos utilizados na abordagem e na morte por asfixia de Genivaldo de Jesus Santos, homem de 38 anos, morto após ser trancado no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) inalando um gás. O caso ocorreu na cidade de Umbaúba, Sergipe.

O MPF e a Polícia Federal vão investigar, através de um inquérito, as causas e circunstâncias da morte. Em nota, a PRF disse que já trabalha internamente no caso.

O procurador Flávio Pereira da Costa Matias, coordenador do Controle Externo da Atividade Policial, determinou ainda que, assim que todas as informações pedidas forem esclarecidas ao MPF, que seja aberta uma “apuração preliminar”, de modo que o futuro procurador do caso fique ciente das investigações da PF, e tome as ações cabíveis.

Até o momento, informações do laudo do Instituto Médico-Legal (IML) de Aracaju confirmaram que a causa da morte de Genivaldo foi por asfixia mecânica e insuficiência respiratória aguda. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, laudos complementares ainda serão emitidos.

A reação nas redes sociais após divulgação da decisão do MPF foi imediata:

O caso