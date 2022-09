MPSP denuncia empresário acusado de agredir mulher em academia

O Ministério Público de São Paulo denunciou o empresário Thiago Antonio Brennand, de 42 anos, acusado de perseguir, agredir e ameaçar mulheres em uma academia de luxo de São Paulo, no final de agosto. Neste domingo, o promotor Bruno César Cruz de Assis denunciou o homem à Justiça por lesão corporal contra mulher e corrupção de menores.

Na peça, o MPSP pede indenização de R$ 100 mil em danos morais para a vítima. Como as agressões, registradas por câmeras de segurança, ocorreram na presença do filho do empresário e o menino, com menos de 18 anos, ofendeu a mulher, o promotor considerou a prática de corrupção de menores.

Reportagem do Fantástico da rede Globo denunciou o caso, em 28 de agosto. Em seguida, Thiago Antonio Brennand foi denunciado pela empresária Helena Gomes, que revelou ter sido agredida fisicamente por ele, além de ter recebido uma cusparada no rosto após uma discussão.

Imagens de câmeras de segurança, obtidas pelo Fantástico, mostraram o momento em que Thiago empurrou, puxou o cabelo e cuspiu na empresária e atriz Helena Gomes. Antes da briga, ela estava fazendo exercícios na academia, conforme registram os vídeos.

Investigações O 15º Distrito Policial (Itaim Bibi) apura o caso contra a empresária na academia de luxo de São Paulo. Thiago Antonio Brennand é investigado pelos crimes de lesão corporal e injúria.

Brennand também é acusado de se negar a usar preservativo em uma relação sexual. O empresário negou as acusações. “Olha, absoluta mentira. Eu tenho ódio a qualquer tipo de violência contra mulher, verdadeiro asco”, declarou.

