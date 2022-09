Mr. Brightside, do The Killers, é hino atemporal do rock indie

Algumas músicas se tornam hinos atemporais, em todos os gêneros. No indie rock, certamente, um exemplo é Mr. Brightside, hit maior do The Killers. Lançada em 2004, a música segue até hoje como um dos maiores sucessos da indústria fonográfica, com quase meio bilhão de plays no YouTube e 1,5 bilhão de streams no Spotify.

O que justifica o sucesso – além é claro da qualidade da música? Mr. Brightside é aquela canção que o público ama cantar a plenos pulmões e conta a história de superação de um coração partido, trazendo um olhar otimista para o fim de um ciclo. A faixa integrou o álbum de estreia da banda, Hot Fuss (2004).

A música, responsável por tornar o The Killers um sucesso mundial, é inspirada em uma situação vivida pelo próprio Brandon Flowers, vocalista do grupo de indie. Ele, certa vez, flagrou sua namorada o traindo em um bar, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Quando a banda ainda estava em formação, o guitarrista Dave Keuning criou o riff inconfundível da canção. Brandon, então, colocou a letra. E, assim, nasceu Mr. Brightside. O artista relembrou o fato em entrevista para a revista NME.

“Eu fui capaz de colocar um refrão e algumas outras partes líricas com base no riff da música. Mas foi só depois de experimentarmos tocar com um baterista que eu percebi que aquilo que estávamos fazendo era especial”, revelou Brandon Flowers.

Clipe Além de ser um hit atemporal, o clipe de Mr. Brightside também é um grande destaque. Lançado em uma época sem YouTube, a produção foi pensada para a MTV, grande febre nos primeiros anos do século 21. A estética também remetia a uma estética em alta na época.

Dirigido por Sophie Muller (que assinou trabalhos para Maroon 5, Coldplay e Gwen Stefani), o clipe se inspirou em dois sucessos do cinema àquela época: Moulin Rouge e Burlesque.

Show no Brasil O The Killers é uma das headliners do festival de música GPWeek, marcado para a véspera do Grande Prêmio (GP) São Paulo de Fórmula 1, no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 12 de novembro. Será a primeira vez que o grupo estará no Brasil desde 2018.

