Mucuri chora a morte de radialista Juca Andrade

Numa tragédia acontecida na Zona Rural do município de Mucuri, na manhã deste domingo, 06, mais precisamente numa fazenda de cacau que fica às margens do Rio Mucuri, no curso do rio que passa atrás da Fábrica da Suzano, o radialista José Francisco Costa de Oliveira, o “Juca Andrade”, foi fatalmente atingido por uma árvore, no momento em que fazia uma espécie de “limpeza” no cacaueiro, derrubando alguns dendezeiros.

A Polícia Civil foi acionada e o delegado do plantão regional autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Itamaraju para exames de necropsia e, a previsão é que na manhã desta segunda-feira, 04, o corpo seja liberado para os familiares.

De acordo com informações, Juca Andrade, que visitava mensalmente esta fazenda, estava usando uma técnica – para derrubar os dendezeiros – conhecida como arapuca ou dominó, que para facilitar a derrubada, consiste em fazer um pequeno corte estratégico em cada árvore da fileira, de maneira que o corte da última é mais profundo e a derruba em cima da árvore vizinha, que cai sobre a outra e assim sucessivamente, até cair todas as árvores, “num efeito dominó”.

No caso de Juca Andrade, uma das árvores da fileira caiu antes da hora, surpreendendo Andrade, atingindo fatalmente na cabeça.

José Francisco Costa de Oliveira, o “Juca Andrade”, é uma figura pública notória e de alto conceito na sociedade mucuriense. Juca é jornalista de profissão, Assitente Social de formação, Apicultor, militante na defesa dos direitos humanos e das causas sociais e de Saúde, foi Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Mucuri, e reconzido ao cargo por aclamação por vários mandatos.

Andrade fundou e administrou o primeira e único Centro de Recuperação de município, denominado PROJETO LIBERTAR, onde pode lidar com os sofrimentos dos dependentes químicos de álcool e outras drogas. Algumas dezenas de famílias tiveram seus entes livre dos vícios e foram reconstituídas, graças a sua coragem e determinação, mantendo o espaço funcionando apenas com a ajuda de colaboradores voluntários e das igrejas e Centro Espírita de Mucuri e Itabatã, sem ter aseu favor a sensibilidade do poder público.

Juca deixa esposa, dois filhos, uma filha e uma neta.