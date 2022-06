Mulher acusada de homicídio é presa em Cruz das Almas

A mulher acusada de matar Helia Rodrigues Dourado, em 2020, na cidade de Santo Antônio de Jesus, foi presa na tarde desta quarta-feira (15), durante cumprimento de mandado de prisão e busca e apreensão, em Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano.

O homicídio ocorreu no bairro Clube dos Mil e teve como motivação uma briga entre ciganos. “Estávamos realizando um cumprimento de busca e apreensão na casa do marido dela, quando identificamos que a mulher tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado”, explicou o titular da Delegacia Territorial de Cruz das Almas, delegado Felipe Ghiraldelli.

A mulher foi levada para a delegacia, onde segue custodiada à disposição do Poder Judiciário. A Vara Crime de Santo Antônio de Jesus foi comunicada do cumprimento do mandado de prisão.