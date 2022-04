Mulher britânica diz que recebeu ‘mensagens secretas’ do noivo de Rihanna: ‘Fiquei chocada’

O rapper A$AP Rocky, noivo de Rihanna e pai do filho que a cantora está esperando, teria mandando “mensagens secretas” a uma mulher britânica chamada Jilly O’Donnell. Ela tem 45 anos, é instrutora de paddleboarding e mãe de três filhos com idades entre 17 e 22 anos. Em entrevista ao The Sun, ela afirmou que foi abordada pelo artista nas redes sociais e que não fazia ideia de quem ele era quando recebeu suas mensagens no Instagram. Ao ver que se tratava de uma conta verificada, ela perguntou às suas filhas quem ele era. “Eles me disseram que era o namorado de Rihanna e acharam hilário. Ele tem milhões de seguidores no Instagram, então só Deus sabe por que ele escolheu enviar mensagem para mim”, comentou. A primeira vez que Rocky, de 33 anos, procurou por Jilly nas redes sociais foi em dezembro do ano passado, nessa época, a dona do hit Umbrella já estava grávida de pelo menos quatro meses.

O rapper teria mandado mensagens para Jilly três vezes em um período de 10 horas e, depois que ela respondeu, eles passaram a conversar. A britânica afirmou que o artista a convidou para se encontrar com ele na Ucrânia meses antes da invasão russa. Ela negou o convite: “De forma alguma eu teria ido. Isso seria loucura, mas muitas mulheres provavelmente aceitariam algo assim. Ele é rico e, portanto, as pessoas sem dúvida vão correndo quando ele estala os dedos”. Mesmo dizendo que trocou mensagens com Rocky, a britânica garantiu que não houve nada entre eles. “Fiquei chocada ao ver que ele está com Rihanna, especialmente pelo fato de ela estar grávida. Mas nada aconteceu e tudo não passou de uma conversa animada. Espero que eles sejam muito felizes juntos”, finalizou. Vale lembrar que recentemente surgiram rumores de que o casal tinha se separado após o rapper trair Rihanna. Os cantores, no entanto, ignoraram os boatos e fizeram aparições públicas juntos.