Mulher corta próprio cabelo durante festa de aniversário: “Cabelo cresce”

A costureira Winnie Lais, de 28 anos, só precisava de uma tesoura e coragem para dar fim aos fios longos que lhe incomodavam. O desejo de cortar o cabelo foi concretizado durante a sua festa de aniversário no último dia 25. O momento viralizou após ser publicado na conta do TikTok de sua prima, Karen Rodrigues, na última segunda-feira (27).

Em entrevista ao O POVO, a prima da aniversariante contou que durante a comemoração em um bar de Brasília, no Distrito Fedral, Winnie pediu a tesoura usada nos itens de decoração. Logo após partir o bolo, se afastou dos convidados e iniciou o corte.

“Estava querendo cortar os cabelos há um tempo, em algumas vezes me faltou coragem, pois tinha pouco tempo que tinha pintado, mas nesse último mês estava cansada do trabalho que cuidar do cabelo muito grande”, contou Winne.

Lais chegou a pedir para sua mãe e uma amiga realizarem o corte, mas prontamente recusaram. Após não encontrar horário em sua agenda para ir ao salão, a empreendedora decidiu que iria fazer por conta própria.

“Fui para perto do palco, em um ponto um pouco mais longe da minha mesa, e comecei a cortar. Quando ouvi o primeiro não, acelerei. Ficou levemente irregular, mas amei. Não me arrependi, sabia que ficaria legal, e se não ficasse, o cabelo cresce”, concluiu ela.

Karen conta que quando a família tentou impedir quando percebeu o que a prima estava fazendo, mas ela já havia iniciado. “Não tinha mais o que ser feito, o irmão dela ficou muito revoltado”, disse Karen sobre a voz que aparece ao fundo do vídeo tentando impedir o corte.

O vídeo já soma mais de 2 milhões de visualizações no TikTok. Após a repercussão inesperada, a costureira afirmou que achou curioso e divertido como uma ação que para ela simbolizou uma libertação, possa ter impactado tantas pessoas.