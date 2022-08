Mulher de Claudia Jimenez faz homenagem emocionante após morte da atriz

Claudia Jimenez e Stella Torreão se casaram em 1998 e se divorciaram em 2008, dez anos depois. No entanto, a personal trainer, utilizou das redes sociais para homenagear a atriz, que morreu neste sábado (20). Stella resgatou uma homenagem antiga feita por Claudia, que faleceu vítima de uma insuficiência cardíaca.

“Hoje, não é aniversário dela. Passo aqui só para dizer que ela me alimenta de todas as maneiras, me protege, me ama, me valoriza e me salva! Acreditem, não sei o que fiz para merecer essa pessoa tão maravilhosa em minha vida”, escreveu a atriz, na ocasião. E utilizou a publicação para responder ao lindo relato: “Claudia, amor da minha vida, faria tudo de novo! Você fez muito mais por mim. ‘Cadê nós, meu amor?’”, escreveu a personal trainer.

Mesmo com o divorcio, elas nunca deixaram de ser próximas, eram sempre vistas juntas em eventos e chegaram a dividir o mesmo teto após a separação: “Costumo dizer que a nossa separação não deu certo. Ela é tão dentro da minha vida, e eu da dela, que a única parte que a gente não vive é a erótica“, brincou a atriz, em entrevista à Veja na época.

Apesar de a informação não ter sido confirmada pela atriz em vida, tudo indica que Claudia e Stella retomaram o relacionamento amoroso nos últimos anos, visto que, a TV Globo definiu a personal trainer como a companheira da atriz: “Ela é a minha alma gêmea. Eu sinto que foi a primeira vez que eu amei e a primeira vez que eu me senti amada”, disse a atriz, ao “Fantástico”.

Morre a atriz Claudia Jimenez, aos 63 anos, no Rio de Janeiro A atriz Claudia Jimenez faleceu na manhã deste sábado (20), no Rio de Janeiro, aos 63 anos. Conforme informações do G1, a artista estava internada no Hospital Samaritano, na zona sul do Rio. Após descoberta de câncer no tórax, Claudia teve que ser submetida a pelo menos três cirurgias cardíacas, pois o coração da humorista estaria enfraquecido devido à radioterapia. Até o momento, a causa da morte ainda não foi revelada.

A humorista descobriu o câncer um 1986 e as sessões de radioterapia para o tratamento da doença acabaram lhe causando outro problema de saúde. De acordo com informações do G1, a equipe médica acredita que a radioterapia acabou afetando os tecidos do coração, por isso, teve que realizar as cirurgias cardíacas.

Alguns dos personagens marcantes de Claudia Jimenez foi Dona Cacilda, do programa humorístico “Escolinha do Professor Raimundo”, e da Edileuza, do programa “Sai de Baixo”, sempre fazendo o público dar boas risadas. “Sempre fui palhaça, sempre. No colégio de freira me pagavam um chocolate, bala para eu não deixar de ir na aula de religião, porque quando eu ia era um divertimento só”, declarou a humorista em entrevista anterior ao G1.

