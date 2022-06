Mulher de Jô anuncia fim do casamento após descobrir traição

A mulher do jogador do Corinthians Jô, Cláudia Silva, usou as redes sociais para anunciar o fim do casamento depois que a influencer Maiára Quiderolly confirmou que está grávida do atacante.

“Eu tentei ser forte enquanto eu pude, eu lutei pelo meu casamento até onde eu pude, eu não estou me sentindo fracassada, pelo contrário, eu estou me sentindo vitoriosa porque eu escrevi uma história linda, eu tenho dois filhos lindos, eu casei, eu fiz tudo certo. Fiz tudo o que uma mulher sonha em fazer e quem perdeu foi ele. Eu não perdi nada. Então, por favor, não falem mais desse assunto comigo”, desabafou a ex-mulher do atacante.

“Ninguém casa para separar. Venho de um lar tradicional, onde nunca faltou amor e união. Meus pais ficaram juntos “até que a morte os separou” e pensei que comigo não seria diferente (…) Até que a traição desmoronou nossa estrutura e deixou-nos de ser um casal”, escreveu em uma mensagem no perfil no Instagram.

A coluna do jornalista Léo Dias, no portal Metrópoles, afirmou que o jogador teria traído a esposa com uma suposta amante que está grávida, a influencer Máira Quiderolly. Logo após a divulgação das informações, Jô desmentiu o rumor. O casal têm dois filhos e mora em uma mansão na Zona Oeste do Rio de Janeiro.