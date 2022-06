Mulher denuncia homem após vazamento de vídeo íntimo: “Foi covarde”

“Acabaram com a minha vida. Não consigo trabalhar e sair na rua”. Assim, a auxiliar administrativa Thalyssa Oliveira Araújo, de 26 anos, define o que tem sido as últimas semanas após ter vídeos íntimos vazados nas redes sociais, em Planaltina (GO), no Entorno do Distrito Federal. O autor das gravações seria o vendedor de carros Rafael Portilho Xavier (foto em destaque), 40. O caso é investigado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO).

O suspeito é sobrinho do ex-prefeito de Planaltina Ronaldo Portilho, e irmão de um ex-vereador da cidade. Após as denúncias, Rafael teria se mudado para a Bahia.

Ao Metrópoles, a vítima contou que conhecia o homem apenas de vista. “Nunca tinha passado de um ‘oi, tudo bem?”. No último dia 31, aproveitando o final das férias, Thalyssa decidiu ir a um bar da cidade com amigos. No local, acabou encontrado por acaso com o investigado.

Em rápida conversa, eles combinaram de continuar bebendo. Foi, então, que ambos decidiram ir para casa de uma amiga da vítima. “Continuamos bebendo e extrapolei. Até então, eu queria ficar com ele e fui no carro dele até a casa da minha amiga. Tudo isso com meu consentimento”.

Veja fotos do autor das gravações e o desabafo da vítima:



Rafael Portilho.jpeg2 Homem é parente de influentes na política de Planaltina (GO)

Reprodução/Redes sociais

Rafael Portilho Suspeita é de que Rafael tenha se mudado para a Bahia

Reprodução/Redes sociais

Rafael Portilho Rafael Portilho é o autor das gravações que expôs jovem na web

Reprodução/Redes sociais

0

Mais sobre o assunto Leo Dias Dynho se pronuncia após vídeo íntimo vazado: “Advogado está ciente”



Brasil Médico e enfermeira são exonerados após vídeo íntimo parar nas redes



Brasil Gabriel Monteiro é alvo de operação por vídeo íntimo com adolescente



Celebridades Maíra Cardi relembra vazamento de vídeo íntimo: “Fiquei de vagabunda”



Após um tempo, os dois decidiram ir para um hotel. “Ele disse que estava recém separado, morando em hotel e me convidou”. No estabelecimento, o casal manteve relação sexual. No entanto, durante o ato, Rafael teria realizado a gravação de forma criminosa e sem consentimento de Thalyssa. “Eu estava muito embriagada e não consegui ver a gravação. Ele gravou e não fiquei sabendo”.

No outro dia, os dois continuaram juntos na casa de amigos, quando chegou a notícia de que um vídeo estava circulando. “Ele ali comigo ainda falou assim: ‘deixa eu te falar uma coisa: parece que está rolando um vídeo nosso na cidade. Na hora, entrei em desespero”, diz.

A gravação logo se espalhou pelas redes sociais. “Ele falou para o meu irmão que foi enviar um documento para uma pessoa e acabou enviando o vídeo sem querer”, complementa.

Confira a repercussão em grupos:



print de grupo Imagens ganharam rapidamente as redes sociais

Material cedido ao Metrópoles

print de grupo.jpeg2 Integrantes do grupo zombam das imagens

Material cedido ao Metrópoles

0

Tentativa de suicídio

Abalada com a exposição, a vítima conta ter tentado o suicídio. “Na sexta-feira, quando deu 11h, eu peguei três caixas de remédio controlado para dormir, tarja preta, e tomei”, revela. Dentro de 10 minutos, a jovem apagou. Thalyssa acordou apenas no domingo (5/6), às 13h, no hospital.

“Pessoas de todos os lugares que não me conhece estão acabando comigo, falando que eu era amante de um homem casado, me chamando de garota de programa e muitas outras coisas”, lamenta.

“Acabaram com a minha vida. Não param de infernizar minha família com contas fakes mandando os vídeos. Todo mundo está passando mal pelo abalo emocional. Não consigo trabalhar e sair”, finaliza.

Investigação

O caso foi registrado na Delegacia Planaltina de Goiás. Segundo o delegado Thiago César de Oliveira Silva, um desfecho deve ocorrer nos próximos dias. “Nós estamos investigado. Já foi instaurado inquérito e ouvimos todos os envolvidos”, aponta.

Rafael Portilho pode ser indiciado com base no Artigo nº 218 do Código Penal, que dispõe sobre “oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia”.

A pena corresponde a reclusão de 1 a 5 anos. Segundo a lei, o caso pode sofrer aumento de pena de um a dois terços se o delito for praticado por “agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação”.

Outro lado

O Metrópoles entrou em contato com o suspeito de gravar as imagens, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue em aberto para possíveis manifestações.

Quer ficar ligado em tudo o que rola no quadradinho? Siga o perfil do Metrópoles DF no Instagram.

Quer receber notícias do DF direto no seu Telegram? Entre no canal do Metrópoles: https://t.me/metropolesdf.

O post Mulher denuncia homem após vazamento de vídeo íntimo: “Foi covarde” apareceu primeiro em Metrópoles.