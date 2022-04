Mulher descobre traição após tuíte sobre conversa em ônibus viralizar

Uma mensagem viralizou no Twitter nesta semana depois que um usuário da rede social presenciou uma conversa dentro do ônibus. Na situação, ele descobriu que um passageiro estava traindo a namorada. Guilherme Lemos, de 19 anos, iniciou uma campanha para que a jovem traída descobrisse a verdade.

“Alô, Lorrayne que mora em Vila Velha, seu namorado está te traindo com sua irmã. Na sexta-feira, ele disse que ia jogar futebol, mas foi para casa dela transar”, dizia a mensagem. A postagem foi republicada por várias pessoas para que a mensagem chegasse até a vítima. E chegou.

Foto: Reprodução

Guilherme explicou, em entrevista ao Uol, como descobriu a história. “Ele disse que preferia a Maria* porque a Lorraynne roncava enquanto dormia e não dava atenção pra ele”, disse.

Depois de muitas Lorraynnes, a verdadeira apareceu. Lorraynne Gonçalves, que mora em Vila Velha, no Espírito Santo, se identificou com os detalhes passados por Guilherme. Mas negou que a outra seja sua irmã. “Ele falava que era irmã porque andamos juntas desde criança”, explicou ao Uol.

Depois da descoberta, Lorraynne terminou com o namorado. “Só ele falou arrependido. A amiga, não. Ela não se sente errada, diz que foi só um lance errado”, disse ao Uol sobre a conversa que teve com o ex e a amiga. “Soube que ele ficou com minha amiga numa festa em Guarapari. Ele é um idiota. Eu estava cega”, lamentou.

Após o término, Lorraynne descobriu que o ex tinha outras mulheres fora do relacionamento. “O marido de uma delas descobriu, foi até a casa dele e quis bater. Ele fugiu do Espírito Santo por medo”, compartilhou.