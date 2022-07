Mulher é esfaqueada durante tentativa de assalto em Salvador; veja vídeo

Uma mulher foi esfaqueada após reagir a uma tentativa de assalto na Travessa dos Perdões no bairro do Santo Antônio, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (13).

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem se aproxima da vítima correndo, tenta tomar suas mochila e desfere diversos golpes após encontrar resistência.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima saía para trabalhar quando foi abordada pelo criminoso. A mulher foi encaminhada para o Hospital Português. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Equipes do 18º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas, por volta das 6h, para verificar a ocorrência próximo a uma lanchonete no local. Militares fizeram rondas, mas não encontraram o agressor.

As guias de perícia foram expedidas e as imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para ajudar na identificação do autor.