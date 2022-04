Mulher é morta com golpes de arma branca em Itamaraju

Uma mulher foi morta e o companheiro é o principal suspeito do homicídio.

O crime ocorreu nesta terça-feira (27), numa propriedade rural, no interior do município de Itamaraju.

Luana Correia Gonçalves (24 anos) foi encontrada morta dentro de um plantio de café, da fazenda Paraiso, vítima de golpes de arma branca (facão).

O principal suspeito não foi encontrado no local. O casal convivia dentro de um relacionamento conturbado, tendo dificuldades de um término consensual.

Funcionários da propriedade, localizada as margens da estrada do distrito de Campo Alegre, notificaram as autoridades policiais sobre o assassinato.

O lugar foi isolado e a Polícia Civil autorizou o levantamento cadavérico.

O corpo foi transferido para o IML de Itamaraju, promovido pelo servidor público Anderson Barbosa.

O crime é investigado como feminicídio, o autor fugiu tomando rumo ignorado.