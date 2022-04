Mulher é morta em frente à neta de 7 anos em Alagoinhas, na Bahia

Uma mulher de 43 anos, identificada como Mônica dos Santos Silva, foi morta a tiros na cidade de Alagoinhas, a 120 km de Salvador. A execução aconteceu em frente à neta de sete anos. A morte aconteceu no último sábado (23), e o sepultamento no último domingo (24).

De acordo com a família, em entrevista ao g1, o suspeito é o genro de Mônica, Filipe Matheus Queiroz Bitencourt Carvalho. A prisão preventiva já teria sido solicitada.

Ao portal, a madrinha de Mônica informou, na quinta-feira (28), que a vítima foi baleada no dia 30 de março, passou por três cirurgias, mas não resistiu. Segundo Kátia Camargo, o suspeito tinha um relacionamento há sete anos com a filha de Mônica.

“Ela [Mônica] disse que Filipe já tinha batido na filha dela e, por isso, decidiu morar perto da jovem”, explicou ao g1.

O marido de Mônica, que estava no local, foi atingido com um tiro no pescoço, mas passa bem.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia Territorial (DT/Alagoinhas), que irá investigar a motivação do crime. A Polícia Militar informou que, a respeito do caso, as informações seriam fornecidas pela Polícia Civil.