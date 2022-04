Mulher é presa por estupro de vulnerável em Santana

Investigações indicaram que a suspeita vinha mantendo relações com a garota há quatro meses.

Uma mulher, de 20 anos, foi presa em flagrante por estupro de vulnerável, na Delegacia Territorial (DT) de Santana, na tarde de terça-feira (5). Ela se relacionava há quatro meses com uma garota de 12 anos.

Conforme detalhou o delegado Paulo Victor Magalhães, as investigações foram iniciadas a partir de uma denúncia realizada por representantes do Conselho Tutelar. “Em poucos dias ouvimos as testemunhas e coletamos informações, com o objetivo de elucidar o caso. A menina sempre era vista andando pela cidade na companhia dessa mulher”, pontuou.

De acordo com o Artigo 217 do Código Penal, manter relação sexual com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável, mesmo que haja consentimento. A suspeita foi encaminhada à sede da 26ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), situada em Santa Maria da Vitória, onde está custodiada à disposição da Justiça.

O delegado responsável pelo inquérito acrescentou que vai solicitar acompanhamento para vítima, pelo Centro de Referência da Assistência Social (Cras), de Santana.

Por | Ascom-PC