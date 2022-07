Mulher fica com vibrador preso na vagina, desmaia e quase morre

Uma mulher norte-americana viralizou nas redes sociais após contar uma história inusitada. Conhecida como @alashawn2 no aplicativo Tik Tok, a influenciadora falou do dia que ficou com um vibrador preso na vagina e quase morreu.

A mulher, que é oficial do exército, disse que a intenção era melhorar a sua vida sexual e a relação com o seu corpo. Ela escolheu um modelo sugador, que serve para a masturbação clintoniana.

Após o uso contínuo do produto, a influenciadora tentou introduzi-lo na vagina. “O brinquedo tem 10 configurações diferentes. disse ela no vídeo.

Quando tentou aumentar a configuração do objeto, a mulher acabou perdendo o controle e o vibrador ficou preso em sua vagina.

Ela continua sua história na gravação que já está com 1,7 milhão de visualizações: “O brinquedo tem 10 configurações diferentes, mas as duas primeiras costumava usar normalmente. Então, um dia, eu decidi ‘chutar o balde’ e usar outros modos. Eu não deveria fazer isso porque no nível um ou dois, já me ‘levava para o céu’ todas as vezes. Mas aumentei a coisa para o nível seis, que é uma vibração diferente, com pequena sucção”.

“Estava eufórica com aquele brinquedo, mas de repente percebo que não consigo tirá-lo de mim. Tentei puxá-lo e não saía de jeito nenhum, a ventosa não estava se movendo. Eu não consegui me levantar porque meu corpo está tão fraco e acabei no chão. Foi assim que desmaiei”. E acrescentou: “aquilo quase me matou”, diz a tiktoker intitulada @_alashawn2.

Quando recuperou a consciência a militar já estava hospitalizada. Por causa do ocorrido, ela teve que se afastar temporariamente do seu cargo.