Mulher fica presa em tirolesa do ‘Rock in Rio’ e momento viraliza: “Que perigo!”

Que susto! Na noite desta sexta-feira (09), uma mulher ficou presa durante um passeio de tirolesa no ‘Rock in Rio‘. De acordo com testemunhas que estavam no local, a moça acabou se enrolando nos cabos de uma câmera de transmissão enquanto descia no brinquedo.

Ao ver o ocorrido, um funcionário do evento prontamente resolveu o problema e resgatou a mulher, recebendo aplausos e gritos do público. De acordo com a equipe do Rock in Rio, a moça não se machucou e não precisou de atendimento médico.

A mina simplesmente ficou presa na câmera no meio da tirolesa e o maluco foi lá resgatar pic.twitter.com/ET5Pk7jNAB

— GigioEx no #RockInRio (@GigioEx) September 9, 2022

PELO AMOOOOOOOOR DE DEUS KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK a menina ficou enganchada na tirolesa do Rock in Rio pic.twitter.com/jnATTRU06G

— Garrafa de café da Faela Maya (@ErickArauj0) September 9, 2022

Fã faz pedido de casamento no palco do show do Green Day no Rock in Rio O amor é lindo! Enquanto curtiam a incrível apresentação de Green Day, no quinto dia de Rock in Rio, o casal Beatriz Gouveia e Jonas Pagassini subiram ao palco Mundo ao som de “Boulevard of Broken Dreams”. Os pombinhos não só conheceram os integrantes da banda, como também protagonizaram um dos momentos mais românticos do festival.

Juntos há 10 anos, Pagassini decidiu surpreender a namorada com um pedido de casamento daqueles. “Beatriz Gouvea Burgo, você quer casar comigo?”, disse o rapaz, se ajoelhando em frente à namorada. O momento foi embalado com o instrumental da banda e gritos da plateia que vibrava.

Em resposta, Gouvea homenageou o namorado com uma baita declaração romântica, seguindo com um “Yes!” no microfone. Billy Joe, vocalista da banda, se emocionou e correu para abraçar o casal. Confira o momento completo:

Teve pedido de casamento no Palco Mundo! Que sonho, não é gente? Estão curtindo o show do Green Day no #RockInRio?#GreenDayNoMultishow

pic.twitter.com/PBV5j9lFzx

— Chegay (@ChegayBlog) September 10, 2022

