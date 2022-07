Mulher grávida pede ajuda a PMs na Paralela e dá à luz em viatura

Uma criança nasceu dentro de uma viatura em Salvador, na manhã desta sexta-feira (8). Uma equipe da 82ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) fazia abordagens na Avenida Paralela quando recebeu um chamado para ajudar uma mulher que estava em trabalho de parto.

Os PMs estavam em frente à Unijorge quando um motorista chegou pedindo ajuda para a sobrinha, que estava perto de parir. A ideia era conseguir chegar a tempo ao Hospital Teresa de Liseux, na Avenida ACM, mas o bebê não esperou, com a bolsa rompendo ainda no caminho e a criança nascendo no veículo.

Já na unidade de saúde, o recém-nascido e a mamãe foram assistidos por uma equipe médica do hospital e ambos passam bem.