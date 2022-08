Mulher Melão sai da piscina e biquíni escorrega no corpo molhado: “Perdeu o juízo”

Sextou mesmo! Renata Frisson, como é conhecida a musa Mulher Melão, pegou os seguidores de surpresa com um vídeo super ousado de seu novo ensaio para o OnlyFans. A modelo exibiu cliques polêmicos na piscina e fez a alegria dos internautas na ocasião!

A musa provocou os seguidores do Instagram durante a sexta-feira (12) enquanto posava bem à vontade com um biquíni super ousado na cor prata. Na piscina, a modelo esquentou o clima de inverno e deixou os fãs completamente enlouquecidos. “Vem perder o juízo aqui comigo”, brincou a morena.

“Você piscou e ela vem com esse tiro de beleza”, reagiu uma fã da musa do OnlyFans nos comentários da publicação. “A beleza dessa mulher é sempre exuberante”, disparou outro internauta, babando pela musa. “Esse é meu ensaio favorito”, declarou outro seguidor. Confira o vídeo:

Mulher Melão revela que pretende colocar parte inusitada do corpo no seguro Para garantir! Recentemente, Mulher Melão cedeu uma entrevista à Quem e falou sobre seu corpão escultural, que, atualmente, é exibido em seu trabalho como modelo do OnlyFans. A musa comentou que pretende colocar os seios no seguro e chorou os internautas com a declaração.

“É incrível você estar se sentindo sexy, sem nenhum tipo de dor, causado pelo tamanho dos seios. E realmente me rejuvenesceu. Estou parecendo uma garotinha. O meu maior patrimônio é o meu corpo. Trabalho com beleza e sensualidade, por isso eu invisto em tratamentos estéticos e bons profissionais. Meu corpo é de milhões”, revelou.

Para aumentar o suspense, Melão disse que ainda não exibiu o resultado de seu silicone: “Eu ainda não deixei os seios novos totalmente à mostra no Onlyfans. Eles vão ficar enlouquecidos, porque tenho mostrado só com lingerie, biquíni. Agora, já está perfeito. Cicatrizou tudo direitinho. Vou mostrar, por isso fiz esse ensaio com transparência. Inclusive, meus seios estão tão lindos, que estou pensando até em fazer um seguro dos meus melões”.

