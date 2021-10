Mulher morre ao se atirar de ponte da BR-101 em Itamaraju

Destaque



Publicado em 13 de out de 2021 e atualizado às 11:23

Uma mulher morreu nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (13), após cair da ponte que liga a rodovia BR-101 no Bairro Várzea Alegre, em Itamaraju.

Algumas pessoas relataram que a senhora Maria Araujo, popularmente conhecida por (Maria da areia), moradora do bairro São Bernardo, saiu de casa informando que iria realizar tarefas cotidianas, mas foi vista pulando da ponte minutos depois.

O local possui altura superior a 10 metros, onde a mulher acabou despencando e sofrendo múltiplos traumas e lesões graves ao cair no solo. Populares chegaram a socorrer a vítima, encaminhando-a para o hospital municipal de Itamaraju, mais devido à gravidade dos ferimentos acabou não resistindo e vindo a óbito.

Seguindo protocolos a unidade hospitalar notificou as autoridades policiais sobre o caso e o levantamento cadavérico foi autorizado com a remoção do corpo para o IML do município.

Nas redes sociais amigos lamentam o trágico, uma vez que “Maria da areia” era uma pessoa alegre e prestativa na comunidade.

A polícia segue ouvindo os familiares para apurar se a vítima sofria de depressão.