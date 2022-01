Mulher morre após moto que conduzia ser atingida por carreta

Destaque



Publicado em 27 de jan de 2022 e atualizado às 14:17

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta, com uma carreta no trecho urbano da rodovia BR-101 no município de Itabela, na manhã desta quinta-feira (27) de janeiro, matou uma mulher de 27 anos.

Ingrid Costa dos Santos, conduzia uma motocicleta na rodovia, mas foi atingida numa manobra malsucedida e teve parte da perna dilacerada.

A vítima chegou a receber atendimento do SAMU 192, foi imobilizada e procedimentos efetuados para estabilizar e efetuar transferência para unidade de saúde em Eunápolis. Mas devido à gravidade dos ferimentos não resistiu e morreu durante o trajeto.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo carga tentava acessar a rodovia sentido o município de Itamaraju.

O condutor da carreta prestou depoimento à polícia.

O corpo foi encaminhado para o IML de Eunápolis e deverá passar por exames periciais, sendo liberado na sequência aos familiares.