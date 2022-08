Uma mulher morreu após ser prensada por um caminhão conduzido por seu companheiro, no interior da garagem da casa do casal, na madrugada deste sábado (20), no bairro de São Cristóvão, em Salvador.

Raquel Soares dos Santos Timóteo, de 38 anos, chegou a ser levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Cristóvão, mas não resistiu, tendo o óbito confirmado no início da manhã deste sábado.

O caso foi registrado como morte acidental e será apurado pela 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã).