Mulher morre em acidente de carro na Avenida 29 de Março, em Salvador

Uma mulher de 38 anos morreu em um acidente de carro na madrugada desta sexta-feira (9) na Avenida 29 de Março, em Salvador. Segundo a Transalvador, o acidente aconteceu na altura de Fazenda Grande 4.

De acordo com as primeiras informações, o carro perdeu o controle e bateu contra um poste. O airbag foi acionado, mas a passageira foi projetada para fora do carro, caindo na área da ciclovia. Ela morreu ainda no local.

O motorista do carro foi socorrido ao Hospital Municipal de Cajazeiras. segundo informação da TV Bahia, e não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

A Transalvador não sabe o que causou o acidente.