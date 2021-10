Mulher morre em acidente na BR-101 e três pessoas ficam feridas

Destaque



Publicado em 12 de out de 2021 e atualizado às 19:53

Três pessoas necessitaram de cuidados médicos e uma mulher morreu, após um grave acidente ocorrido na rodovia BR-101.

O grave registro com vítima fatal ocorreu no final da tarde desta terça-feira (12) de outubro, feriado nacional, entre os municípios de Itamaraju e Itabela.

Uma mulher que ocupava o veículo de passeio Ford Fiesta de cor vermelha e placa JML-8882, licenciado em Madre de Deus, acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no local. O carro saiu da pista e tombou as margens da rodovia BR-101, na altura do KM 789.

As autoridades foram informadas e equipes de saúde orientadas a prestar socorro aos feridos.

Equipes do SAMU 192 de Itamaraju, destinaram até o local, resgatando as vítimas feridas. Sendo imobilizados e transferidos para o hospital municipal da cidade.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), esteve no loca realizando o registro do acidente e orientando aos condutores sobre o perigo na via.

A polícia civil também recebeu notificações e o levantamento cadavérico autorizado. O servidor Anderson Barbosa promoveu na remoção do corpo e transferiu para o IML de Itamaraju.