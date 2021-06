Mulher que atropelou criança em Pau Brasil é presa

Mandado de prisão preventiva foi cumprido na manhã desta terça-feira (8).

A mulher que atropelou o menino Enzo Gabriel Oliveira dos Santos, de 4 anos, no município de Pau Brasil, foi presa nesta terça-feira (8) por policiais da Delegacia Territorial (DT) de Camacã. O crime ocorreu no último dia 3, quando a condutora, de 18 anos, atingiu a criança com a caminhonete de seu namorado – também capturado pelos investigadores na ação.

De acordo com a apuração da DT, a mulher – que não possui Carteira Nacional de Habilitação – e o namorado ingeriram bebidas alcoólicas em um bar na zona rural do município, antes de o homem passar a direção de sua Toyota Hilux para ela. A condutora do veículo perdeu o controle e invadiu a calçada, atropelando Enzo Gabriel. Ela e o companheiro fugiram com o carro ainda ligado, pressionando o corpo da criança contra a parede de uma casa.

Além de ter omitido socorro e fugido, o casal cometeu, segundo a representação pela prisão preventiva, homicídio doloso. O crime foi cometido na modalidade dolo eventual – uma vez que assumiram o risco.

Ascom-PC/Felipe Paranhos